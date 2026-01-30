マクドナルドは2月4日から期間限定で、「行った気になる！N.Y.バーガーズ」シリーズの新商品5種類を販売開始します。1月29日、販売に先立ちメディア向けの新商品発表会が開催。GENERATIONSの数原龍友さん、片寄涼太さん、池田美優（みちょぱ）さんが登壇したイベントの模様をお届けします。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■ニューヨークをイメージしたバーガーシリーズ「行った気になる！N.Y.バーガーズ」