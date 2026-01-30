２９日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５３円１１銭前後と前日と比べて３０銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８３円２９銭前後と同１０銭程度のユーロ安・円高だった。 日米による協調介入への警戒感が和らぐなか、ドル円相場は欧州市場で一時１５３円５４銭まで上伸したものの、この日に発表された前週分の米新規失業保険申請件数が市場予想