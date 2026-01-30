２９日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５３円１１銭前後と前日と比べて３０銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８３円２９銭前後と同１０銭程度のユーロ安・円高だった。



日米による協調介入への警戒感が和らぐなか、ドル円相場は欧州市場で一時１５３円５４銭まで上伸したものの、この日に発表された前週分の米新規失業保険申請件数が市場予想を上回ったことや２５年１１月の米貿易収支で赤字幅が拡大したことからドル買いは続かず。大幅に上昇していた金の先物相場が下げに転じると投資家がリスク回避姿勢に傾き、１５２円６８銭まで下押す場面があった。ただ、１１月の米製造業新規受注や１１月の卸売売上高が前月比で増加したことが下支えとなり、ドルは売り一巡後に下げ渋った。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１９７１ドル前後と前日と比べて０．００２０ドル弱のユーロ高・ドル安だった。



出所：MINKABU PRESS