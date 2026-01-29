韓国地上波3局(KBS・MBC・SBS)の演技大賞の名場面！(写真は右上より時計回りに、「2025 KBS演技大賞」「2025 MBC演技大賞」「2025 SBS演技大賞」の授賞式の様子) 韓国地上波3局(MBC・SBS・KBS)がそれぞれその年のドラマを総括する年末恒例イベント「演技大賞」。2025年度も、大晦日に「2025 KBS演技大賞」と「2025 SBS演技大賞」、12月30日に「2025 MBC演技大賞」がそれぞれ開催され、華やかなセレモニーが繰り広げられた。例