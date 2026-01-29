中外製薬 [東証Ｐ] が1月29日大引け後(17:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。25年12月期の連結最終利益は前の期比12.1％増の4340億円に伸び、2期連続で過去最高益を更新した。なお、26年12月期の業績見通しについては売上高は1兆3450億円とした。 同時に、前期の年間配当を250円→272円(前の期は98円)に増額し、今期は前期の記念配当を落とし、普通配当132円にする方針とした。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q