54年の歴史に幕を下ろしたロッテリアゼンショーホールディングス（HD）は、1月21日、ロッテリアの国内全店を、3月を目途に閉店し、ゼッテリアに順次転換していくと発表した。ロッテリアは、ロッテが1972年に創業。54年の歴史に幕を下ろすことになる。ハンバーガーチェーン業界ではマクドナルド、モスバーガー、ケンタッキーフライドチキンの店舗数が圧倒的。ロッテリアは4位の時代が続いてきたが、2023年、すき家などを展開す