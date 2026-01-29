UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第8節 アーセナルとカイラト・アルマトイの試合が、1月29日05:00にエミレーツ・スタジアムにて行われた。 アーセナルはガブリエル・マルチネリ（FW）、ビクトル・ギェケレシュ（FW）、チュクノンソー・マドゥエケ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するカイラト・アルマトイはジョルジーニョ（