2026年を迎えて「今年こそはしっかりと貯金したい」と決意を固めた方も多いでしょう。普通預金の口座開設や預け入れで、金利がアップしたり現金がもらえたりするキャンペーンを活用してみてはいかがでしょうか。この記事では主要な銀行で行っている、普通預金のキャンペーンを紹介します。預入先を選ぶための参考としてください。○金利がアップするキャンペーン・プログラム最初に、普通預金の金利がアップするキャンペーンや、常