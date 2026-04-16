◇プロ野球 パ・リーグ 楽天3ｰ2ソフトバンク(15日、みずほPayPayドーム)楽天の宋家豪投手がわずか1球で勝利投手となりました。先発の古謝樹投手が2回3回と三者凡退に抑える好投を披露し、5回には周東佑京選手をけん制タッチアウトにするなど相手のチャンスも潰し、6回まで1失点と今季初勝利に向け着実にゲームを作っていました。しかし7回、1アウト2塁3塁のピンチを背負い、代打の中村晃選手が内野にボールを転がすと、小深田大翔