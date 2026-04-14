IVEが、京セラドーム大阪に続き、東京ドームのステージに立つ。IVEの東京ドーム公演は2024年の初ワールドツアー以来となり、彼女たちの圧倒的な日本人気を改めて証明した。【写真】ユジン＆ウォニョン、173cmの“黄金美脚”4月14日、所属事務所STARSHIPエンターテインメントは「IVEが6月24日に日本・東京ドームで2度目のワールドツアー『SHOW WHAT I AM』を開催する」と発表した。（写真提供＝STARSHIPエンターテインメント）これ