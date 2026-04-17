アウトドアブランド「LOGOS（ロゴス）」は、3月19日（木）から、『ポケモン』30周年を記念した「ポケモンデザインシリーズ」を、 全国の直営店や公式オンライン店などで発売中だ。【写真】ランチバッグにもぴったり！ポケモンたちのシルエットがかわいいアイテム一覧■幅広いシーンで活躍 今回登場したのは、『ポケットモンスター⾚・緑』の発売から今年で30周年を迎えることを記念し、ピカチュウ、フシギダネ、ヒトカ