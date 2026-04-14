春といえば、桜やいちごをモチーフにしたスイーツが旬を迎える時期。【ローソン】でも、1月頃からいちごのスイーツを発売し続けており、華やかなビジュアルで春らしい雰囲気を楽しませてくれています。そこで今回は、食べる前からキュンが止まらない、春の「パフェ & クレープ」をチェック！ ピンクと赤のコントラストが鮮やか ピンクのグラデーションや赤とピンクのコントラス