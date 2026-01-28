〈「結局は金目当てか」と批判されても…弁護士が犯罪被害者に「賠償金は1円でも多く取るべき」と断言する“切実な理由”《訴訟をしてまでの賠償金請求をお勧めしないケースも？》〉から続く2015年、埼玉県熊谷市で起きた凄惨な連続殺人事件。小学生の娘2人と妻、計3人の命を理不尽に奪われた加藤さん（姓のみ公表）は、法廷で「被告人に死刑を求刑します」と自ら声を絞り出した。【写真】この記事の写真を見る（2枚）一審判決