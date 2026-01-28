パリ五輪の柔道女子48キロ級で金メダルを獲得した角田夏実選手（33）が、2026年1月23日にYouTubeを更新。「年末年始で太りすぎた」と明かし、「もう一度引き締めていきたい」とその様子を公開した。体重は停滞も「おなかも割れてきました」角田選手はYouTubeで「年末年始で太りすぎた自分の体を、もう一度引き締めていきたいと思います」と切り出した。角田選手は「服が入らなくなって、全部」と明かし、「何か月も乗ってない」と