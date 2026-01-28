パリ五輪の柔道女子48キロ級で金メダルを獲得した角田夏実選手（33）が、2026年1月23日にYouTubeを更新。「年末年始で太りすぎた」と明かし、「もう一度引き締めていきたい」とその様子を公開した。

体重は停滞も「おなかも割れてきました」

角田選手はYouTubeで「年末年始で太りすぎた自分の体を、もう一度引き締めていきたいと思います」と切り出した。

角田選手は「服が入らなくなって、全部」と明かし、「何か月も乗ってない」という体重計に乗ることに。「予想はたぶん過去最大。60（キロ）ぐらいあると思います」と話したが、結果は57.5キロだった。

「60（キロ）行ってない」とほっとした様子だったが、「減量してない時は54〜55キロぐらい」だそうだ。

ウエストまわりも公開し、「筋肉がなくなってます」と自虐。二の腕も「筋肉落ちちゃったかもしんない。ちょっと脂肪が...」とこぼした。

「きれいにむくみを取っていきたい」として、食事とトレーニングを組み合わせたダイエットを行うことに。ステーキやカップめんなど、カロリーが高そうなメニューもありつつ、鍋や雑穀ごはん、プロテインヨーグルトなど、ダイエットらしい食事を中心にとっていた。

8日目の朝には、体重が55.6キロに。角田選手は「体重はぜんぜん停滞してるんですけど、筋肉が戻ってきたかな。おなかも割れてきました」と、腹筋を披露した。

コメント欄には「一週間ほどで腹筋の割れが戻るのは凄い」「落とすってなって本当に落としちゃうの凄いです！ 食事も徹底されていてそれをこなしている姿見習います！」「短期間で体を戻せるのは流石。体重がそこまで変わらないのは脂肪が筋肉に変わって筋肉の方が重いからかな？」「食事を楽しんで幸せそうなオフの角田さんも好きなので、ぼちぼちで無理せず続けてほしいです」などと書き込まれている。