【POP UP PARADE スパイク・スピーゲル】 7月 再販予定 価格：5,500円 グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「POP UP PARADE スパイク・スピーゲル」を7月に再販する。価格は5,500円。 本商品はアニメ「カウボーイビバップ」の主人公「スパイク・スピーゲル」をフィギュア化したもの。劇中のスーツスタイルが再現され、クールな