山形県新庄市の市立旧明倫中学校で１９９３年、１年の男子生徒（当時１３歳）が体育用マットの中で死亡した事件を巡り、遺族が傷害や監禁致死容疑で逮捕・補導された当時の生徒３人を相手取り、確定した民事訴訟の損害賠償額約５７６０万円の支払いを求めて３度目の提訴をした訴訟の第１回口頭弁論が２３日、山形地裁（宮崎謙裁判官）であった。元生徒側は請求棄却を求める答弁書を提出し、争う姿勢を示した。事件を巡っては、