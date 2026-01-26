海外FA権を行使して巨人に移籍した則本昂大投手の人的補償として楽天に移籍することになった田中千晴投手が25日、ジャイアンツ球場に姿を見せました。田中投手はチームメイトやコーチ陣に挨拶回りを行いました。すると練習所でストレッチやランニングなどトレーニングをしていた則本投手が田中投手を発見。練習を一時中断し、田中投手に歩み寄りました。2人は約35秒間話し、則本投手が田中投手の腕などをさすり、笑顔を見せる場面