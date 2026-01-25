Ｕ―２３アジアカップ決勝（２４日、サウジアラビア・ジッダ）、日本は中国に４―０で大勝し、２大会連続３度目の優勝を飾った。前半１２分にＭＦ大関友翔（川崎）が先制ゴールを挙げると、同２０分にはＭＦ小倉幸成（法大）が追加点。２―０で迎えた後半では、同１４分にＭＦ佐藤龍之介（ＦＣ東京）がＰＫを決め、同３１分に小倉がチーム４点目を決めた。決勝まで無失点だった中国の堅守を打ち砕いて頂点に立った。大会ＭＶＰ