米遠征前に羽田空港で取材に対応なでしこジャパン（日本女子代表）の狩野倫久監督代行は4月7日、羽田空港でアメリカ遠征に向けた取材に対応した。ニルス・ニールセン前監督が電撃退任してわずか5日。「最初は驚いたのが正直な感想」と明かした。アジアカップ優勝を遂げ、来年のブラジル・ワールドカップ（W杯）出場権を獲得したなでしこジャパンだったが、2日にニールセン氏の退任が発表された。2024年12月の就任から1年3か月