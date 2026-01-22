◇十一日目◇21日◇東京・両国国技館【映像】立ち合いで起きたハプニング（実際の様子）大関・安青錦（安治川）が、西前頭三枚目・伯乃富士（伊勢ヶ濱）との一番で、立ち合いが二度も合わずに行司が制止するハプニングに見舞われた。館内がどよめきに包まれる中、三度目の正直で安青錦が勝利を収めたが、緊迫感溢れる一幕に多くの反響が寄せられた。優勝を争う上で2敗を死守したい安青錦にとって正念場となる一戦。しかし、