アメリカのトランプ大統領は21日、領有に意欲を示しているデンマーク自治領のグリーンランドについて「軍事力は使わない」と述べました。アメリカトランプ大統領「みな私が軍事力を使うと思うかもしれないが、その必要はないし使うつもりはない。欧州にとっても、私たちにとっても良い場所にできるのはアメリカだけだ。アメリカによるグリーンランド領有に関する即時の交渉を求める」トランプ大統領は21日、スイスのダボス会議で