お笑いコンビ「タカアンドトシ」のタカ（49）が21日放送の日本テレビ系「千鳥かまいたちゴールデンアワー」（水曜夜8・00）に出演。長男について語った。この日は「パパはツラいよ大賞」第2弾。現在12歳長男、8歳長女のパパであるタカは「息子さんがピアノがちょっと…」とトークを振られると「3歳からやってまして」。「ベートーヴェン国際ピアノコンクールアジア、金賞獲ってます」と明かし、共演者を仰天させた。番組で