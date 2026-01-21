キングレコード内レーベル“EVIL LINE RECORDS”と“株式会社Dazed”が手掛ける新たな二次元キャラクターコンテンツ『I.ADORE（ヨミ：アイアドア）』。1月30日(金)の始動日を控える中、作中のキャラクター「詠見野 メクル（ヨミ：ヨミノ メクル）」のキャラクターPVが公開され、ビジュアルおよびキャラクターボイスを三橋かおるが演じることが明らかとなった。本日公開されたキャラクターPVでは、ビジュアルとキャラクターボイスに