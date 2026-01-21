【欧州CLリーグフェーズ第7節】(Tottenham Hotspur Stadium)トッテナム 2-0(前半2-0)ドルトムント<得点者>[ト]クリスティアン・ロメロ(14分)、ドミニク・ソランケ(37分)<退場>[ド]ダニエル・スベンソン(26分)<警告>[ト]アーチー・グレイ(86分)[ド]ユリアン・リエルソン(86分)