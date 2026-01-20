俳優の伊藤英明（50）が、17日放送のMBS「ごぶごぶ」（土曜後1・54）に出演。ウソみたいな本当の話を振り返った。伊藤は「世界ウルルン滞在記」や写真集撮影のために滞在したモロッコでの出来事を回想。うれしさのあまり、サハラ砂漠を走り回っていたら「夜から目が開かなくなった」と振り返った。2、3日は我慢していたが「違和感があって。寝られない」とダウン寸前になり病院に行くことを決断。そこで「もっと早く言え」と