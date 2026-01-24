俳優伊藤英明（50）が、23日放送のTBS系「A−studio＋」（金曜午後11時）に出演。盟友の俳優坂口憲二（50）について語った。伊藤は坂口について「出会ったときは、バチバチでしたよ。年齢も一緒なんですよ。僕らが『海猿』とか、『医龍』とかやる前に会ってるんですけど、世に名前が知られる前。砧スタジオで前から歩いてくるんですよ。『あ、坂口憲二だ』って」と坂口との出会いを明かした。伊藤は「“でけえなぁ”って思って。“