キッコーマンソイフーズ（千葉県野田市）が、新商品「キッコーマン 豆乳飲料 さくら」を1月19日から期間限定で発売します。【写真】元気が出る！力がみなぎる！“応援メッセージ”を一挙、公開！新商品は、ほんのりとした桜の香りと優しい甘さで、華やかな桜風味が特徴になっています。パッケージでは、桜の花びらを散りばめたデザイン。大豆の花言葉「必ず来る幸せ」のほか、「“豆”な努力は実を結ぶ！！」といった応