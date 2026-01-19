本日1月19日（月）の『帰れマンデー』は、千葉県「成田山新勝寺」「香取神宮」、そして茨城県「鹿島神宮」を巡る飲食店探しの旅が放送される。実は今回のルートは、“新春三寺社詣”として今の時期は人気のツアーにもなっている最強開運ルート。さらに、香取神宮と鹿島神宮は12年に一度の大祭が行われる記念イヤーでもあり、今年こそ訪れておきたい場所なのだという。そんな新年一発目にふさわしい今回の旅に、Ooochie Koochieとし