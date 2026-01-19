奥田民生、『帰れマンデー』2度目の参戦！創業200年以上の絶品グルメに感動

本日1月19日（月）の『帰れマンデー』は、千葉県「成田山新勝寺」「香取神宮」、そして茨城県「鹿島神宮」を巡る飲食店探しの旅が放送される。

実は今回のルートは、“新春三寺社詣”として今の時期は人気のツアーにもなっている最強開運ルート。さらに、香取神宮と鹿島神宮は12年に一度の大祭が行われる記念イヤーでもあり、今年こそ訪れておきたい場所なのだという。

そんな新年一発目にふさわしい今回の旅に、Ooochie Koochieとして番組テーマソングを手掛けた奥田民生が2度目の参戦。サンドウィッチマン、そして久々の参戦となるいとうあさこ＆みやぞんとともに、爆笑＆爆食の旅を繰り広げる。

◆魅惑のグルメ満載で大忙し！

成田山新勝寺エリアでは、一同のテンションが爆上がりするほど絶品グルメの数々にも出会う。

「わらび餅」を見つけた奥田は吸い寄せられるように店に向かい、伊達みきおと2人で試食に夢中に。伊達が匂いに導かれてお邪魔したせんべい屋では一同は焼きたてのせんべいを堪能し、「うまい！」と感動する。

さらに、1時間半待ってやっと入れた創業200年以上の連日行列が絶えない大人気の老舗うなぎ店では、備長炭で外はカリッと中はふっくら焼き上げた極上のうな重や白焼きをいただく。

お重のふたを開けた瞬間に目に飛び込んできた迫力満点のうなぎの姿に、食べる前から拍手喝采。口に運べば、そのあまりのおいしさに「とける！」「ふわふわ」「うまい！」と感動の声が止まらない。

◆「最強合体お守り」に一同は大感激！

そんな今回の旅のゴールは、12年に一度の今しか手に入らない香取神宮・鹿島神宮の両方を巡ると完成する「最強合体お守り」を授かること。

寄り道をしすぎてすっかり気が緩んでいた一同は、香取神宮で無事にお守りの1つをゲットするのだが、まだその完成形は見えてこず。

続いて今回の旅の最終目的地・鹿島神宮でもう1つのお守りを探すのだが、それを手に入れて“合体お守り”を完成させたとき、さらなる感動が待ち受けることに。

「見事ですね！」「すごい！」と一同が驚嘆したお守りはどのようなものなのか？