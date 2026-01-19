株式会社ポイント機構の代表取締役である竹内祐樹氏が企画した、音と位置情報を組み合わせた画期的な自動通報システムに関する特許が、新たに特許査定を確定しました。「様々な犯罪を無くしたい」「安心と笑顔と幸せを守ることができる未来を実現したい」という強い想いから誕生したこのシステムは、これまでの防犯・救急通報の常識を覆す可能性を秘めています。 ポイント機構「音響解析位置連動型自動通報システム」 特