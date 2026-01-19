マコーレー・カルキン（45）が、弟キーラン（43）との共演について、「ぴったり」の作品があった時にだけ考えると語った。1992年公開のマコーレー主演作『ホーム・アローン2』以来共演がない2人、マコーレーは現在はアカデミー賞俳優となっているキーランとの共演について全く可能性がないわけではないと話している。 【写真】かわいい！子役時代の兄弟2シ