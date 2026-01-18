大相撲初場所の観戦のため東京・両国国技館を訪問された天皇、皇后両陛下と愛子さま＝18日午後6年ぶりの天覧相撲に力士たちはさまざまな思いを述べた。前回の2020年初場所も経験している高安は「本当に身が引き締まる。ありがたい思いだ」と感慨を込め、当時は幕下だった王鵬は「すごく静かで取りやすい雰囲気だった」と振り返った。愛子さまは昨年12月、保護猫「美海」を迎え入れたことを公表した。美ノ海は「自分のしこ名