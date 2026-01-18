V・ファーレン長崎は18日、2月6日にホームで開催する明治安田J1百年構想リーグWEST第1節のサンフレッチェ広島戦にLittle Glee Monsterが来場することを発表した。Little Glee Monsterは2025シーズンのJリーグ応援ソングを担当し、「For Decades」を発表。Jリーグは昨年12月に「多くのファン・サポーター、クラブ関係者の皆さまにご好評いただいた」と伝えながら、26特別シーズンにおいても同曲が応援ソングになることを発表し