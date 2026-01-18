連日、満員御礼の幕が下がり、熱戦が繰り広げられている大相撲初場所（1月11日初日・両国国技館）。七日目（1月17日）にはお笑いコンビ「シソンヌ」のじろうがNHKの大相撲中継にゲスト出演。好角家ぶりを存分に見せて、お茶の間桟敷をわかせた。「じろうさんは小学生のころからテレビで大相撲観戦をしていたということで、相撲をネタにしたお笑いもあります。中継前には、じろうさんが同じ青森県出身の尊富士（十両）を見かけ