「バーカ死ね」「謝れや、オラァ！」──私服姿の男子生徒が、教卓に立つ老齢の教員に対し、ドスの効いた声で凄む。生徒はさらに教員の周囲にある椅子や机を激しく蹴り飛ばし、教室にはその音が響き渡る。教員は驚いた様子で立ち尽くし、周囲の生徒からは笑い声さえ漏れていた--。【写真】「謝れや、オラァ！」おじいちゃん先生を前に暴れる生徒の動画が拡散された1月6日、X（旧Twitter）上で拡散され、物議を醸したこの動画。舞