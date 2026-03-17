ふるさと納税返礼品の還元率を比較できるサイト『とくさと』では、ふるさと納税でもらえる『のどぐろ』の還元率ランキングを発表します。 【のどぐろの還元率1位】島根県江津市の鮮魚セットD のどぐろ2～4尾(約500g～550g) 還元率58.33％寄付額 18000円 鮮魚の還元率1位は、島根県江津市の「鮮魚セットD のどぐろ2～4尾(約500g～550g)」です。日本海産ののどぐろは、脂がのっていて、煮付けにし