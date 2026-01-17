お笑いコンビ「ダウンタウン」の浜田雅功（62）が、17日放送のMBS「ごぶごぶ」（土曜後1・54）に出演。還暦を迎えた後に“デビュー”した意外なものを告白した。この日は伊藤英明がゲスト出演し、大阪グルメツアーを企画。そこでお酒の話になった。木村拓哉から酒の飲み方を“教わった”という伊藤に対して、浜田は「60歳超えてから飲み出しました。デビュー遅いんです」と振り返った。「浜田さんはあんまりお酒を召し上が