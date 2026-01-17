ドジャースと天文学的な巨額契約を交わしたタッカー(C)Getty Images「The rich get richer（金持ちはますます裕福に）」現地時間1月15日、ドジャースは今オフのFA市場の目玉であったカイル・タッカーと電撃契約。4年総額2億4000万ドル（約379億2000万円）、年平均6000万ドル（約94億8000万円）というメガディールが他でもないスター軍団と交わされたことで、球界では冒頭の言葉がしきりに流れた。【写真】ワトソンさんが投稿した