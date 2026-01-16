Amazonベーシックの防水Bluetoothスピーカー Amazonは、Amazonベーシックブランドの新製品として、自宅やアウトドアで使える防水対応Bluetoothスピーカーを発売した。価格は2,180円。 9.6×3.7×9.9cm(幅×奥行き×高さ)のコンパクトボディに、1.75インチのユニットを搭載したポータブルスピーカー。リストストラップ付きで、キャンプや公園など、アウトドアでも楽