コメの平均販売価格が2週ぶりに値下りしました。【映像】5キロあたり4200円台は、11月上旬以来8週間ぶり農水省によりますと、1月11日までの1週間に全国のスーパーおよそ1000店舗で販売されたコメの平均価格は、最高値をつけた前の週より149円安い5キロあたり4267円でした。2週間ぶりの値下がりです。ただ、去年9月以降、4000円台が続いていて、4200円台は、11月上旬以来8週間ぶりの水準です。ブレンド米などの価格が前の週