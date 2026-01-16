谷原章介 Smart FLASH

谷原章介を日曜朝のフジ情報番組に起用へ「お腹いっぱいです」の声

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • フジテレビの4月改編で、日曜朝に谷原章介が司会を務める情報番組が始まる
  • 継続的な起用に「お腹いっぱいです」といった視聴者からの反応はイマイチ
  • 「報道局制作の枠を簡単に無くすのがおかしい」といった声も出ている
