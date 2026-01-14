ÉñÂæ¡Ø¿ä¤·¤¬ÉðÆ»´Û¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é»à¤Ì¡Ù¤è¤ê¡¢CD¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¡ªÉñÂæ¤ÎÇ®¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿³Ú¶Ê¤ò²¿ÅÙ¤Ç¤âÌ£¤ï¤ª¤¦¡£¡ùÈ¯É½²ñ¤Ç¤Î¤¨¤ê¤Ô¤è¤ÈChamJam¤ä´ØÏ¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿3ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥«¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥È¡ª¡ª ¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É 15th Anniversary ¥Ö¥·¥í¡¼¥É¿·½ÕÂçÈ¯É½²ñ2026¡Ù¤Ë¤Æ¡¢ÉñÂæ¡Ø¿ä¤·¤¬ÉðÆ»´Û¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é»à¤Ì¡Ù¤è¤ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¡¢CD¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì