³«¹Á¤«¤éÌóÈ¾À¤µª¡£ÆüËÜ¤Î¶õ¤ÎÉ½¸¼´Ø¡¦À®ÅÄ¹ñºÝ¶õ¹Á¤¬¤¤¤Þ¡¢²áµîºÇÂç¤ÎÅ¾´¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï·µà²½¤·¤¿»ÜÀß¤ÎºÆÊÔ¤È¡¢Ê¬»¶¤·¤¿3¤Ä¤Î¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Î½¸Ìó¡£À¤³¦ºÇ¹â¿å½à¤ÎÍøÊØÀ­¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¥ï¥ó¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¡×¹½ÁÛ¤¬Æ°¤­½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£2028Ç¯ÅÙËö¤Î³êÁöÏ©¤ÎÁý¶¯¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢2030Ç¯ÂåÁ°È¾¤Î¡Ö¿·±Ø¡×¶¡ÍÑ¤È´ûÂ¸±Ø¤ÎÊÄº¿¡¢¿·µðÂç¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤ÎÃÊ³¬Åª¤Ê±¿ÍÑ¤Ê¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¶õ¤ÎÎ¹¤ò·àÅª¤ËÊÑ¤¨¤ë¡¢À®ÅÄ¶õ¹Á¡ÖÂè2¤Î³«¹Á¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤