高校サッカー選手権第104回全国高校サッカー選手権大会は12日、東京のMUFGスタジアム（国立競技場）で決勝戦が行われ、鹿島学園（茨城）は神村学園（鹿児島）に0-3で敗れ、悲願の初優勝を逃した。スタンドには1000人規模の応援団が集結。客席からは地元のJ1鹿島アントラーズの応援歌（チャント）が響き、文字通り、地域一体となって選手を後押しした。青と黄で染まった鹿島学園側のバックスタンド。準決勝以降は全校応援となり