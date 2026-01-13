高校サッカー選手権

第104回全国高校サッカー選手権大会は12日、東京のMUFGスタジアム（国立競技場）で決勝戦が行われ、鹿島学園（茨城）は神村学園（鹿児島）に0-3で敗れ、悲願の初優勝を逃した。スタンドには1000人規模の応援団が集結。客席からは地元のJ1鹿島アントラーズの応援歌（チャント）が響き、文字通り、地域一体となって選手を後押しした。

青と黄で染まった鹿島学園側のバックスタンド。準決勝以降は全校応援となり、スタンドの光景は一変した。準々決勝まではサッカー部のメンバーと関係者がスタンドの一角を数百人程度埋めただけだったが、規模が拡大。迫力は一気に増した。印象的だったのはアントラーズの応援歌を織り交ぜた声援だった。

同校には鹿島ユース所属の選手たちが全日制の生徒として在籍。Jユースと高体連で戦いの場は異なるが、サッカー部のメンバーはクラスメートでもある。準決勝以降はユース所属の生徒たちが学校行事の一環としてスタンド応援に参戦。6万142人の観衆で埋まった決勝戦にもその姿があり、アントラーズの応援歌を使った。

スタンド応援にまわったサッカー部の豊島優空さん（2年）は「鹿島の試合は学園の生徒も観に行っているので歌いやすい」と歓迎。「サッカー部にも応援団長がいるんですけど、アントラーズユースの子は太鼓とか応援に慣れている」と効果も感じている。体育の授業でサッカーの試合をすれば「白熱しますね」と頬を緩ませた。

ユース組とサッカー部が一体になった後押しを受け、主将の齊藤空人（3年）は「めっちゃ嬉しかった」と感謝。ユース組との絆は深い。「昨日も朝も夜も『明日頑張れよ』っていう連絡もくれたし、今日もユースの皆が来てくれて、本当に力になった」。仲間からのメッセージを励みにピッチに立っていた。

鹿島学園を支えた地域一体の支え

鹿島ユースは昨年、育成年代史上初となる3冠を達成。他のカテゴリーでは、鹿島、水戸ホーリーホックがそれぞれJ1、J2を制覇。全日本大学サッカー選手権では筑波大が王者となり、「茨城旋風」が吹いた1年だった。高校サッカーでも旋風を――。地域のサッカー熱は一段と高まった。

決勝では神村学園に完敗も、今大会で成し遂げた史上初の準優勝は、地域一体の支えがあってこそ。地元の関西を離れ、高校から茨城へやって来たキャプテンの齊藤は言う。

「（食堂の人が）新聞紙を切り取って、ペンで名前を引いてくれて、その新聞を（食堂の）売店行ったらいつもくれた。多分テレビでずっと見てくれていたと思う。挨拶しに行って、『ありがとうございました』っていうのは伝えたい。鹿島では残り少ない生活なので、応援してくれた人へしっかり感謝を伝えたいなって思います」

悔しさを抱きつつも、最後は胸を張ってピッチを去った鹿島学園イレブン。決勝の舞台まで進んだ快進撃の裏には、地域の連帯が詰まっていた。



（THE ANSWER編集部・橋本 啓 / Akira Hashimoto）