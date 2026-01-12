「全国高校サッカー選手権・決勝、神村学園３−０鹿島学園」（１２日、ＭＵＦＧ国立）日本代表の森保一監督が、試合を視察し、テレビ中継にもゲスト出演した。試合後「決勝の舞台で勝者と敗者が出てしまうというのが本当にかわいそうだな、と。決勝の舞台でプレーできたことを誇りに持ってほしい」と感想。同時に「最後まで走り抜く姿勢を見せてくれて、本当に感動的な試合でした」と試合終了の笛が鳴るまで全力を尽くした両チ