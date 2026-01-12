銀座のクラブに勤務する筆者が「銀座に出没するちょっと残念なおじさん」をご紹介します。今回ご紹介するのは、「GACKTのVanillaを壁ドンで歌うおじさん」です。○私たちが目にしたものお店によっては個室のVIPルームにカラオケを導入しています。私が勤めているクラブにも、個室のVIPルームがあり、こちらにカラオケが設置されています。カラオケは、友人や同僚と親睦を深めたい、またはお気に入りのホステスと一緒に歌って盛り上