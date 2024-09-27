¡ÖÀÄ½Á²¦»Ò¡×¤³¤È»°ºêÍ¥ÂÀ»á9·î25Æü¡¢¡ÈÀÄ½Á²¦»Ò¡È¤³¤È¼Â¶È²È¡¦»°ºêÍ¥ÂÀ»á¤¬X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÎÙ¿Í¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£»°ºê»á¤Ï¡¢ÊÉ¤«¤é¡È¥É¥ó¡¢¥É¥ó¡É¤ÈÏ¢Â³¤·¤ÆÃ¡¤¯²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤ëÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡ÔÎÙ¤Î²È¤«¤é¤ÎÊÉ¥É¥ó¤¬¥ä¥Ð¤¤¡¢Áá¤¯¤³¤Î²È¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤¿¤¤¡£¤½¤í¤½¤í¸Â³¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Õ¤ÈÈáÄË¤ÊÌÌ»ý¤Á¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡Ö»°ºê¤µ¤ó¤Ï¡¢9·î¤«¤é°ÊÁ°½»¤ó¤Ç¤¤¤¿²ÈÄÂ1700Ëü±ß¤ÎÄ¶¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡ÈÀÄ½Á¥Ò¥ë¥º