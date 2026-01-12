朝7時台から行列ができるほどの人気を誇るラーメン店チェーン「ラーメン山岡家」の勢いが止まらない。24時間営業廃止の動きが広まる外食チェーンのなかで24時間営業を維持し、「山岡家の隣に山岡家（他業態）を出店」というケースもあるなど、業界の常識にとらわれない経営スタイルを堅持。食材の鮮度を維持するために、あえてセントラルキッチン方式はとらずに店内調理にこだわり、トラックドライバーのリピート客が多いため大